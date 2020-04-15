AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sını üretti. Bu silahların üretilmesi nedeniyle bir rahatsızlığınız mı var? Türkiye'nin teröristleri yok etmesi, milli çıkarlarını ortaya koyması, 83 milyon insanın hakkını koruması rahatsız mı etti sizi? Selçuk Bayraktar'a da onu doğuran anaya da helal olsun." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine partisi adına söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kovit-19 salgınına değinerek dünyada yaklaşık 2 milyon kişinin enfekte olduğunu, Türkiye'de de 1518 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Salgın nedeniyle dünyada sosyal ve ekonomik yapıda çok ciddi bir telaş yaşandığını belirten Tatlıoğlu, "Dünya ekonomisinde yüzde 3,5 oranında bir büyüme beklenirken şimdi yüzde 3 oranında bir daralma söz konusu. Yüzde 3'lük büyüme beklenen Türkiye'de de yüzde 5'lik daralma bekleniyor. Gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 6'nın üzerinde." dedi.

Ekonomide talep yönlü bir daralma yaşandığına işaret eden Tatlıoğlu, "Bu daralma 'Daha az alışveriş, daha az satın alma ve harcama, daha az gelir, daha çok işsizlik, işletmelerin kapanması ve iflaslar demek." diye konuştu.

Bütün ülkelerin ekonomik acil eylem planı yaptığına dikkati çeken Tatlıoğlu, hükümetin açıkladığı paketlere değindi. Acil eylem planlarının hane halkının gelir ihtiyacının karşılanması ve şirketlerin iflasların engellenmesi üzerine kurulduğunu aktaran Tatlıoğlu, "Türkiye'nin de bu yönde hareket etmesi beklenmektedir ama Türkiye'de içinde tarımın, turizmin olmadığı bir program ortaya çıktı. Giderek durum ağırlaşmaktadır. 7 milyon işsiz var. Yeni işsizlik ordusu ortaya çıktı. Türkiye'de 10 milyon hanenin geliri düştü. Artık hükümet değil, devlet refleksiyle hareket etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise Sağlık Bakanlığı ve hükümetin koronavirüs salgınına karşı etkili bir yönetim ortaya koyarak kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirdiğini vurgulayarak "Hükümet tarihi görevini başarıyla yerine getirmektedir. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemelerinin tedarikinde bir sıkıntı yaşanmamıştır. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında diğer ülkelere de yardım etmiştir." diye konuştu.

Türkiye'deki vaka sayısının sabit kalma yönünde bir eğilim gösterdiğine dikkati çeken Kalaycı, hükümetin ve devletin ilgili birimlerinin salgınla mücadelede her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketlere de değinen Kalaycı, ücretli çalışanlardan, esnaf ve sanatkarlara karşı herkesi kapsayan paketlerin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da koronavirüsle mücadelenin milli bir mesele olduğunu anlattı.

Hükümetin açıkladığı ekonomi paketleri eleştiren Paylan, "Hükümet vatandaşa 'Evde kal' diyor ama vatandaş ekmeği için sokağa çıkmak zorunda. Sarayda oturan, vatandaşlara 'iban numarası' vererek para istediler. Saray'da oturan, vatandaştan para istiyor. Derdi yandaşlarını ve kendi ekonomik sistemini korumak. Saray'ın 14 uçağı var, bunlardan 13'ünü satsın, sonra milletten fedakarlık beklesin." görüşünü savundu.

Hükümetin güvenlik politikalarını eleştiren ve yanlış olduğunu savunan Paylan, bu politikalardan vazgeçilmesi durumunda 200 milyar liralık bir kaynağın ortaya çıkacağını öne sürdü.

- "Selçuk Bayraktar'a da onu doğuran anaya da helal olsun"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan'ın konuşmasını eleştirerek Paylan'ın "hayali bir konuşma yaptığını" söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde sosyal devletin en iyi örneğini sergilediğini belirten Akbaşoğlu, "ABD'de bir kişi koronavirüs tedavisi için 34 bin dolar ücret ödüyorken, Türkiye'de bir kuruş bile ödenmeden vatandaşlarımız tedavi oluyor. Dünyanın en demokratik ve sosyal devletin örneğini ortaya koyan büyük bir yönetim var. Bu devletle övünülmesi lazım ama yurt dışındaki şatolardan talimat alanlar bunu anlayamazlar." ifadelerini kullandı.

HDP'li Paylan'ın hükümetin güvenlik politikalarını eleştiren sözlerine de cevap veren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz her şeyi izliyor. Kamuoyu kimin doğruyu ve kimin yanlışı temsil ettiğini biliyor. 'Bir damat, başka bir damada silah paralarını yolluyor' dediniz. Bunların hepsi iftira. Türkiye, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sını üretti. Bu silahların üretilmesi nedeniyle bir rahatsızlığınız mı var? Türkiye'nin teröristleri yok etmesi, milli çıkarlarını ortaya koyması, 83 milyon insanın hakkını koruması rahatsız mı etti sizi? Selçuk Bayraktar'a da onu doğuran anaya da helal olsun."