AK Parti'den açıklama: Selva Çam görevden alındı mı?
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
|15 Nisan 2020 23:41
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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Soylu'ya bunları yazdı
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