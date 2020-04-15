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Emniyet, 4 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı.
 15 Nisan 2020 23:47
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Emniyet, 4 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarını yalanladı.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklama

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından Içisleri Bakanlıgınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokaga çıkma yasagı uygulanacagına iliskin iddialarda bulunulmustur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçegi yansıtmamaktadır.

Vatandaslarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar baslatılmıstır.

Memurlar.Net
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