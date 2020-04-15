1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Gürcistan'ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
 15 Nisan 2020 23:51
Yazdır
Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Gürcistan'ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Kulesi, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede Gürcistan'ın desteğini göstermek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Tiflis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
15 Nisan 2020 20:27		 Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini geçti
15 Nisan 2020 20:22
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 130 bini aştı
15 Nisan 2020 19:52		 Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
15 Nisan 2020 19:26
İtalya'da Kovid-19'dan 21 bin 645 kişi hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 19:04		 Japonya'da koronavirüsten ölü sayısı 191'e yükseldi
15 Nisan 2020 18:17
Hollanda'da koronavirüsten 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
15 Nisan 2020 18:03		 ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 410 kişi öldü
15 Nisan 2020 17:01
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 868 oldu
15 Nisan 2020 16:42		 Juventus'ta Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
15 Nisan 2020 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti01:01 - İş güvenliği uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik00:45 - Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi00:38 - Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor00:34 - Torba kanun teklifi Genel Kurulda00:33 - Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak00:25 - Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür00:25 - Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:02 - 16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?
23:55 - Aynı dilenciye 3 günde 10 bin 26 lira idari para cezası23:53 - Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı23:51 - Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı23:47 - Emniyet, 4 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasını yalanladı23:41 - AK Parti'den açıklama: Selva Çam görevden alındı mı?23:36 - Türkiye, dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA'sını üretti23:31 - Şehit oğlu: İkinci kez yetim kalmış hissettim23:26 - Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedi caddeler dolup taştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak
Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür
16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Torba kanun teklifi Genel Kurulda
Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
İş güvenliği uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik
Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
sözlükte tek başına kalmak 1
entübe hasta sayısı 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
SON İLANLAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 17 sağlık personeli alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Taşova Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Van Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tokat Eryap Elektirik 2 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam