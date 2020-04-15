Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.
|15 Nisan 2020 23:53
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.Manisa'ya şehit ateşi düştü
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