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16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
 16 Nisan 2020 00:02
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16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Anadolu Ajansı
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