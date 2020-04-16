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Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür

Bakan Koca:Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum.
 16 Nisan 2020 00:25
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Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum"
Anadolu Ajansı
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