Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür
Bakan Koca:Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan vekillerimize teşekkür ediyorum.
|16 Nisan 2020 00:25
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