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Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 Covid-19 tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 69 bin 392, can kaybının ise 1518'e ulaştığını duyurdu.
 16 Nisan 2020 00:25
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Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 15 Nisan 2020'de 34 bin 90 testle toplam test sayısı 477 bin 716'ya yükseldi. Son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 hasta vefat etti, 875 hasta ise iyileşti.

Toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'dan koronavirüs mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüsün, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yenileceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, tedbir ve tedavide avantajlı bir noktada bulunuyor. Sağlık altyapımız güçlü. Yatak ve ilaç kapasitesinde açığımız yok. Salgını ancak tedbirleri sıkı uygulayarak durdurabiliriz. Virüsü, paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.

81 ilde denetleme

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarının duygu dolu mesajlarının yer aldığı video, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı
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