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Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatife döndüğü haberini değerlendiren Rus bulaşıcı hastalık uzmanı Petrov, Türk doktorların plazma yöntemiyle başarılı olacağını belirtti.
 16 Nisan 2020 00:33
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Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak

Rusya Tıbbi Radyolojik Bilim Merkezi'nden Prof. Dr. Vladimir Petrov, Sputnik'e açıklamasında, plazma yönteminin diğer enfeksiyonlara karşı mücadelede kendini kanıtladığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten de enfeksiyon tedavisinde konvelesan, yani iyileşenlere ait plazmanın uygulandığı durumlar var. Bu plazma, terapötik etkiye sahip antikorlar içeriyor. Bu oldukça eski bir yöntem. Bu türden çok sayıda çalışma var ve bu yöntem birçok enfeksiyonda kullanıyor, koronavirüs de istisna değil".

Plazma tedavisinin amaca ulaşmasına ve başarıyla uygulanmasına rağmen herkesi hızlı bir şekilde tedavi etme fırsatı sağlayacak bir çözüm olmadığını kaydeden Petrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yöntem, koronavirüs hastalarını tedavi etme yöntemlerinden biri olarak değerlendirilebilir, ama bunun için ülke nüfusunun yarısının hastalanıp iyileşmesi lazım ki, geriye kalan yarısı tedavi edilebilsin. Bu yönteme imün, yani korunan plazma tedavisi deniyor. Moskova'da da Kovid-19 tedavisinde, koronavirüsü yenenlerin plazması kullanılıyor, bu yöntem Çin'de de uygulandı. Bu açıdan evet, Türkiye'de de plazma başarıyla uygulanacak, ama bu yöntemin mükemmel olmadığını unutmamak gerek"
Memurlar.Net
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