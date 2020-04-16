Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak
|16 Nisan 2020 00:33
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Rusya Tıbbi Radyolojik Bilim Merkezi'nden Prof. Dr. Vladimir Petrov, Sputnik'e açıklamasında, plazma yönteminin diğer enfeksiyonlara karşı mücadelede kendini kanıtladığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
"Gerçekten de enfeksiyon tedavisinde konvelesan, yani iyileşenlere ait plazmanın uygulandığı durumlar var. Bu plazma, terapötik etkiye sahip antikorlar içeriyor. Bu oldukça eski bir yöntem. Bu türden çok sayıda çalışma var ve bu yöntem birçok enfeksiyonda kullanıyor, koronavirüs de istisna değil".
Plazma tedavisinin amaca ulaşmasına ve başarıyla uygulanmasına rağmen herkesi hızlı bir şekilde tedavi etme fırsatı sağlayacak bir çözüm olmadığını kaydeden Petrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yöntem, koronavirüs hastalarını tedavi etme yöntemlerinden biri olarak değerlendirilebilir, ama bunun için ülke nüfusunun yarısının hastalanıp iyileşmesi lazım ki, geriye kalan yarısı tedavi edilebilsin. Bu yönteme imün, yani korunan plazma tedavisi deniyor. Moskova'da da Kovid-19 tedavisinde, koronavirüsü yenenlerin plazması kullanılıyor, bu yöntem Çin'de de uygulandı. Bu açıdan evet, Türkiye'de de plazma başarıyla uygulanacak, ama bu yöntemin mükemmel olmadığını unutmamak gerek"
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