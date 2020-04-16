Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
|16 Nisan 2020 00:45
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AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk oldu.
Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerinin yanında, AK Parti'den istifa sürecini de anlattı.
"TEŞKİLAT ARKAMDAN GELMEK İSTEDİ"
2016'da yaşanan istifa sürecinde, bütün teşkilatların kendisiyle birlikte istifa etmek istediğini dile getiren Davutoğlu, "Hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm anda istifa ettim. Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim. İlk defa söylüyorum burada... Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler." diye konuştu.
"TÜM İL BAŞKANLARI İSTİFA EDECEK"
Davutoğlu, "Dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, 'Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız.' dedi." ifadelerini kullandı.
O DÖNEMDEKİ BİR İL BAŞKANI, DAVUTOĞLU'NUN YALANLADI
Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Davutoğlu'nun yalanladı. Yurdunuseven şöyle konuştu:
"İstifa ettiğiniz 2016 yılında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini
yürütmekteydim.
Ne şahsım nede Afyonkarahisar teşkilatının hiçbir mensubu sizinle beraber istifa etmeyi düşünmedik.
Biz herzaman Liderimiz Sn. @RTErdogan'ın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."
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