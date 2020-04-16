İş güvenliği uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik
|16 Nisan 2020 01:01
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilan edilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KKTC'de görev yapan astsubay üstçavuşlara da tazminat verilecek
15 Nisan 2020 06:58
|Resmi Gazetede yayımlanan İnfaz Kanunu düzenlemesinin tam metni
15 Nisan 2020 06:53
|TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
15 Nisan 2020 06:51
|AYM'nin Bilirkişilik Kanununa dair kararı yayımlandı
15 Nisan 2020 06:49
|1 nolu CBK'da 25 maddelik değişiklik yapıldı
14 Nisan 2020 01:32
|KİT yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine dair karar yayımlandı
11 Nisan 2020 02:08
|Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
09 Nisan 2020 00:47
|Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
08 Nisan 2020 02:32
|Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
08 Nisan 2020 02:30
|4 sayılı CBK'da 42 maddelik değişiklik yapıldı
08 Nisan 2020 02:19