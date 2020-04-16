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Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti

Sayıştay Başkanlığı, ihraç edilen bir meslek mensubunun itiraz talebini görüşerek karara bağladı. Başkanlık itiraz reddetti.
 16 Nisan 2020 01:08
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Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti

Sayıştay Başkanlığı, ihraç edilen bir meslek mensubunun itiraz talebini görüşerek karara bağladı. Başkanlık itiraz reddetti.

İşte Karar
Memurlar.Net
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