Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti
Sayıştay Başkanlığı, ihraç edilen bir meslek mensubunun itiraz talebini görüşerek karara bağladı. Başkanlık itiraz reddetti.
|16 Nisan 2020 01:08
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