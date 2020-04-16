Almanya'da toplamda 67 Türk vatandaşı korona virüsten hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip korona virüs (kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşı sayısı 67 oldu.
|16 Nisan 2020 02:23
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Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Münih, Stuttgart ve Baden Baden bölgelerinde 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 133 bin 500'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579'a çıktı.
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