15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" dedi.
|16 Nisan 2020 04:19
|Yazdır
Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.
"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."
Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödemelerinin uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler yapılacak. Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz. 3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19 salgını kimyasal ürün üretimini artırdı
15 Nisan 2020 21:48
|IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
15 Nisan 2020 21:43
|Hububat ve bakliyatta 'stok sorunu yok'
15 Nisan 2020 21:38
|MEB'den özel okul taksitlerine dair yazı
15 Nisan 2020 17:57
|TEPAV: Covid-19 salgını 6 ay sürerse Türkiye ekonomisi %20 küçülecek
15 Nisan 2020 13:43
|Bütçe 43.7 milyar TL açık verdi
15 Nisan 2020 13:39
|Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'sanal fuar' açıklaması
15 Nisan 2020 11:21
|10 milyon krediye 10 kat teminat
15 Nisan 2020 09:57
|Kenevir tarımı 6 kat arttı: Hangi alanlarda kullanılıyor?
15 Nisan 2020 07:20
|Hakan Çavuşoğlu: Yeni bir destek paketi gündemde
14 Nisan 2020 22:00