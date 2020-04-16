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15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" dedi.
 16 Nisan 2020 04:19
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15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek

Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödemelerinin uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler yapılacak. Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz. 3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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