1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi

Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi.
 16 Nisan 2020 04:21
Yazdır
Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi

Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi.

TBMM kanun tekliflerini görüşerek tatile girdi. AK parti Grup önerisi verdi. Grup önerisi, Genel Kurulun 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan 2020 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere on gün süreyle ara verilmesi şeklinde verildi ve önerge kabul edildi.

TBMM 23 Nisan tarihinde toplanacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
16 Nisan 2020 04:23		 Alaattin Çakıcı tahliye edildi
16 Nisan 2020 01:10
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
16 Nisan 2020 00:45		 Torba kanun teklifi Genel Kurulda
16 Nisan 2020 00:34
Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür
16 Nisan 2020 00:25		 16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Nisan 2020 00:02
Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
15 Nisan 2020 23:53		 Emniyet, 4 günlük sokağa çıkma yasağı iddiasını yalanladı
15 Nisan 2020 23:47
AK Parti'den açıklama: Selva Çam görevden alındı mı?
15 Nisan 2020 23:41		 İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
15 Nisan 2020 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:23 - Ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi04:21 - Türkiye büyük Millet meclisi korona virüs tatiline girdi04:19 - 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek02:52 - Ebru hemşire kapıdan gördüğü oğluna dokunamadan hasret gideriyor02:23 - Almanya'da toplamda 67 Türk vatandaşı korona virüsten hayatını kaybetti01:28 - Korona virüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi01:24 - Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu01:10 - Alaattin Çakıcı tahliye edildi01:08 - Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti01:01 - İş güvenliği uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik
00:45 - Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi00:38 - Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor00:34 - Torba kanun teklifi Genel Kurulda00:33 - Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak00:25 - Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür00:25 - Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:02 - 16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?
Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Torba kanun teklifi Genel Kurulda
Sayıştay, bir meslek mensubunun ihraç kararına itirazını reddetti
Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür
16 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18-19 nisan 2020 Sokağa çıkma yasağı 4
zoom 3
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 1
5 adet ücretsiz maske için kod gelmesi 2
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
0.021 oranı 7
sözlükte tek başına olmak 2
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
entübe hasta sayısı 1
Okulların yeniden ne zamab açılacağı sorunsali 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 44 sağlık personeli alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 17 sağlık personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam