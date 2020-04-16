Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

CERRAHPAŞA'DAN HEMŞİRE ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) memurlar.net'te yer alan haber için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yeterli sayıda aday başvurmadığı için sözlü sınav yapılmaksızın 70 altı KPSS puanına sahip adayların da alındığı açıklandı. Ancak bu açıklama, taban puan 70 olarak belirlendiği için başvuru yapmayan adayların yaşadığı sorunu çözmemektedir.