Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
|16 Nisan 2020 06:00
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.2 , derinliğini ise 9.2 kilometre olarak açıkladı.
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