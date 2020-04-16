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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
 16 Nisan 2020 06:00
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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.2 , derinliğini ise 9.2 kilometre olarak açıkladı.
Anadolu Ajansı
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