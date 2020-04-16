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'Cemil Robot' göreve hazır

Kovid-19 ile mücadele için "bomba imha robotu" mantığıyla çalışan robot geliştirildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun anısına "Cemil Robot" adı verilen robot kimyasal püskürtme tankı ve UV-C lambaları sayesinde doktorlar tedaviye başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri temizleyecek.
 16 Nisan 2020 06:40
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'Cemil Robot' göreve hazır

Elektroland Defence ve ODTÜ İVME-R işbirliğiyle, "Biyolojik Mücadele Robotu" geliştirdi. Robota, Türkiye'de ilk Kovid-19 teşhisini koyan ve kısa süre önce hayatını kaybeden Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan TMR-II Çetin bomba imha robotu üzerinden geliştirilen robot, beş litrelik dezenfektan tankı ve morötesi ışık sayesinde, dezenfeksiyon yapılması istenen alanlardaki insan varlığını asgariye indiriyor. Bu sayede, doktorlar virüs teşhis ve tedavisine başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri uzaktan arındırabilecek.

ULTRAVİYOLE IŞIK VEREN UV-C LAMBALAR YERLEŞTİRİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in savunma sanayii sektörüne talimatı üzerine harekete geçen Türkiye'nin milli robotik şirketi Elektroland Defence'in ürettiği biyolojik mücadele robotu Kovid-19 ile mücadele hedefiyle dönüştürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde yıllardır başarıyla hizmet veren bomba imha robotlarından TMR-II Çetin platformu üzerine, 5 litrelik bir kimyasal dezenfeksiyon tankı yerleştirildi. Tankın üzerine 180 derece dönebilen bir taret; taretin üzerineyse ultra düşük seviyede, ancak uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme yapabilen bir ULV cihazı yerleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin önerisiyle robotun üzerine, ayrıca, morötesi (ultraviole/UV-C) ışık veren lambalar yerleştirildi.

Yemek ve ilaç servisi yapabilir

Cemil Robot, çok rahat merdiven inip çıkabiliyor. Üzerinde kameraları da bulunan TMR-II Çetin Platformunun yapay zeka tabanı da mevcut. Robot istendiğinde otonom hale getirilebiliyor ve tanımlı görevleri hiçbir ekstra denetime gerek olmaksızın yerine getirebiliyor. Prototip olarak geliştirilen robot hem salgında hem salgın sonrası, normal hastane hizmetlerinde etkin olarak kullanılabilir bir platform olarak öne çıkıyor. Otonom olarak da kullanılabilecek olan robotu gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlamanın ise çok kısa sürede ve basit olarak yapılabileceği belirtiliyor. Biyolojik mücadele robotu Cemil'in koronavirüs salgınının sona ermesi ardından, tarımsal alanda, zirai mücadele amaçlı olarak da hizmet verebileceği bildirildi.
Yeni Şafak
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