Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık azalacak- Haritalı
|16 Nisan 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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