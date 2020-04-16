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Mahkümlara virüs hastanede bulaşmış

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüde koronavirüse rastlandığını ve bunlardan üçünün hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, mahkümlara virüsün nasıl bulaştığı araştırılmaya başlanmıştı
 16 Nisan 2020 06:51
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Mahkümlara virüs hastanede bulaşmış

Edinilen bilgilere göre virüs, mahkümlara hastanede temas ettikleri noktalardan veya muayene oldukları doktordan bulaştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de devreye girmesiyle, koronavirüs testi pozitif çıkan hükümlülerin, temas ettiği belirlenen diğer mahkümların da karantina altına alındığı öğrenildi.

EVE GÖNDERİLECEKLER

Açık cezaevindeki koronavirüs hastaları, İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildi. Bu kişilerin tedavisi ve karantina süresi bittikten sonra cezaevine geri gönderilmeyecek. Mahkümlar, eğer tahliye hükümlerinden faydalanabiliyorsa tahliye edilecek, faydalanamıyorsa 31 Mayıs'a kadar izinli olarak evine gönderilecek.

BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI

Adalet Bakanlığı yetkilileri, cezaevlerinde koronavirüs salgınının yayılmasına mani olmak için her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı. Yetkililer "En ufak bir emare göstereni hemen karantinaya alıp gerekli testlerin yapılmasını sağlıyoruz. Bazı mahkümlar psikolojik olarak bu durumdan etkileniyor. Ama yine de gerekli sağlık taramasından geçiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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