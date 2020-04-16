Mahkümlara virüs hastanede bulaşmış
|16 Nisan 2020 06:51
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Edinilen bilgilere göre virüs, mahkümlara hastanede temas ettikleri noktalardan veya muayene oldukları doktordan bulaştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de devreye girmesiyle, koronavirüs testi pozitif çıkan hükümlülerin, temas ettiği belirlenen diğer mahkümların da karantina altına alındığı öğrenildi.
EVE GÖNDERİLECEKLER
Açık cezaevindeki koronavirüs hastaları, İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildi. Bu kişilerin tedavisi ve karantina süresi bittikten sonra cezaevine geri gönderilmeyecek. Mahkümlar, eğer tahliye hükümlerinden faydalanabiliyorsa tahliye edilecek, faydalanamıyorsa 31 Mayıs'a kadar izinli olarak evine gönderilecek.
BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI
Adalet Bakanlığı yetkilileri, cezaevlerinde koronavirüs salgınının yayılmasına mani olmak için her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı. Yetkililer "En ufak bir emare göstereni hemen karantinaya alıp gerekli testlerin yapılmasını sağlıyoruz. Bazı mahkümlar psikolojik olarak bu durumdan etkileniyor. Ama yine de gerekli sağlık taramasından geçiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Ebru Karatosun
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