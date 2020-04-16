90 bin mahkum ailesine kavuştu
|16 Nisan 2020 07:31
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı. Kanun'dan faydalanan mahkümlar, işlemleri sonrası otobüslerle dışarı çıkarıldı. Alınan bilgiye göre kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle Kanun'dan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.
HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK
Tekrar özgürlüğüne kavuşan bazı mahkümlar "İçeride geçmişteki hatalarımızdan ders çıkardık. Artık çok mutluyuz. Ailelerimizle, sevdiklerimizle kavuşup hasret gidereceğiz" diye konuştu.
İnfaz düzenlemesine ilişkin Kanun'un yürürlüğe girmesi, hükümlü yakınlarınca sevinçle karşılandı. Van'da yaşayan Şehmus Ö, işledikleri suç sebebiyle cezaevinde olan ağabeyi ve amcasının oğlunun tahliye edileceğini belirterek yakınlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Evlerinde bayram havasının yaşandığını ifade eden Şehmus Ö. "Çok sevinçliyiz. Bu karardan çok memnunuz. Bu salgın sürecinde kararın çıkması çok önemli ve sevindirici. Nihayet yakınlarımıza kavuşuyoruz. Bize bu sevinci yaşatanlara Allah en büyük sevinçleri yaşatsın. İnfaz düzenlemesine ilişkin Kanun'un yürürlüğe girmesi, hükümlü yakınlarınca da sevinçle karşılandı" dedi.
BEŞ SENE SONRA KAVUŞUYOR
Emin C. de işlediği suç sebebiyle beş senedir cezaevinde yatan oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Beş senedir cezaevindeydi. Aile olarak çok mutluyuz. Allah bu düzenlemeyi yapanlardan razı olsun. Uzun süre sonra oğluma kavuşuyorum" diye konuştu.
Farklı suçlardan iki oğlu üç senedir cezaevinde bulunan Seyfi S. ise çocuklarından birinin yeni düzenlemeyle tahliye olacağını belirterek "Mutluluktan havalara uçuyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
BAYRAM HAVASI YAŞANIYOR
Tekirdağ'da geçen sene maç seyretmeye gittiği stadyumda karıştığı kavga sebebiyle üç sene hapis cezasına çarptırılan Rıdvan K'nin ailesinin evinde de bayram havası yaşanıyor. Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan Rıdvan K'nin ağabeyi Necdet K. ülke olarak zor günlerden geçildiğini, bu karar ile çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde evimizde bayram havası oldu. Kardeşim evli ve üç çocuk babası. Eşi, geçinebilmek için gündelik temizliklere gidiyor. Çoluk çocuğu perişan halde. Bu sayede sadece kardeşimi değil bu dört kişinin de mağduriyeti giderilmiş oldu. Her gördüğü olaya karışmaması gerektiğini anladığını düşünüyorum. Bu, onun için büyük bir ders oldu.
OTOGARA SERVİS
Kapasitesinin üzerinde dolu olan cezaevlerini rahatlatacak infaz düzenlemesinden faydalanan mahkümların tahliyesinde öncelik 65 yaş ve üzerindeki tutuklulara verildi. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü. Cezaevinin olduğu şehirde yaşayan hükümlüler otobüsle merkezi noktalara, şehir dışındakiler ise otogarlara bırakıldı. Kolluk kuvvetleri, çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirler aldı. Koronavirüs sebebiyle açık ceza infaz kurumlarından izne ayrılacakların izin belgesi, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, gerekirse koronavirüs tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.
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