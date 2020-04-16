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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini aştı.
 16 Nisan 2020 07:43
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini aştı.
Anadolu Ajansı
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