ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini aştı.
|16 Nisan 2020 07:43
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