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'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için sahada görev yapan filyasyon ekipleri, pozitif vakaların temaslılarını bulmak için zamana karşı yarışıyor
 16 Nisan 2020 07:35
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'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sahadaki ekiplerin koordinasyonunu ise Vaka Takip ve Filyasyon Merkezi sağlıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koronavirüs Koordinasyon Vaka Takip ve Filyasyon Merkezi koordinatörlerinden Dr. Deniz Çakmak, koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi Milliyet'e anlattı:

"Biz evlere gitmiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki yönetim merkezindeyiz. Telefonla koordinasyonu gerçekleştiriyoruz. Vaka ile hastane, 112 arasındaki koordinasyonu gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın bulguları var. Hastaneye gitti. Uygun görüldü, test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı. Bu, Laboratuvar Bilgi Yazılım Sitemi'ne düşüyor. Oradan da herkesin görebileceği Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne. Oraya geldikten sonra biz ekranımızda bütün pozitif vakaları görebiliyoruz. Burada telefonla arayan arkadaşlar, vakaları kendi aralarında paylaşıyor. Ardından, önce vakanın genel durumu hakkında bilgi alınıyor. Nerede olduğu öğreniliyor. Bütün vakalar pozitif olduklarını hastanede öğrenmiyor. Bazıları tetkik yaptırıp eve geldikleri için evde de bizlerden öğrenebiliyorlar. Eğer vaka pozitif ve evdeyse biz 112 ambulanslarımızla, vakanın bulunduğu yerden alınıp hastaneye naklini gerçekleştiriyoruz. Sonra hastanede ilgili klinisyen vakayı değerlendiriyor. Hasta yatması gerekiyorsa, yatırılıyor. Durumu daha hafifse ve belli kriterleri karşılayabiliyorsa evine gönderebiliyor. Vakaların yatışları yapıldıktan sonra birkaç saat içinde temaslılarına ulaşılıyor.

Sakinleştiriyoruz

Temaslıları telefonla arıyoruz. İlçe sağlık müdürlüklerimiz 250'ye yakın tim kurdu. Ekipler temaslıların evlerine gidip, onların muayenelerini gerçekleştiriyor. Bir de bilgilendirmiş onam formu imzalatılıyor. Vatandaş pozitifi duyduğunda önce bir şok yaşıyor. Arkadaşlarımız oldukça deneyim kazandı. Nasıl yaklaşmaları gerektiğini biliyorlar. Onları sakinleştiriyorlar. Çok değişik durumlarla kaşı karşıya kalabiliyoruz ama bir şekilde el birliğiyle üstesinden geliyoruz."

Aykut Yılmaz

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