'Erdoğan davet ederse toplantıya giderim'

Kılıçdaroğlu, T24 internet sitesinin canlı yayınında, özetle şu mesajları verdi:

TBMM AÇIK OLMALI: (TBMM'nin 45 gün kapatılacağı iddiası) Ağır koşullardayız, parlamentonun çalışması lazım. AK Parti ve destekçisi MHP diyebilir ki, 'salgın sonrasına kadar tatil edelim.' Böyle bir anlayış insana, sağlığa duyarsızlık demektir. Parlamento en azından bu süreç sona erinceye kadar açık kalmalı.

AYM'YE BAŞVURACAĞIZ: (İnfaz düzenlemesi) Bizim üzerinde durduğumuz temel konu, adalet dediğimiz duygunun zedelenmemesi... Eğer bir af getirilecekse adil bir çerçevede getirilmesi lazım. Ben elime bıçak alıp üç kişi öldürüyorum, yasa çıkınca çıkacağım ama eline kalem almış, yazı yazmış bir insanı hapiste tutacağım. Bunu ne ahlak ne vicdan kabul eder. Biz adaleti sağlamak için AYM'ye başvuracağız. Geçmişte AYM'nin adaleti sağlama yönünde aldığı kararlar var. Umarım AYM bunları dikkate almış olur.

ELBETTE GİDERİM: ('Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi partileri davet etse toplantıya gider misiniz?' sorusu üzerine) Daha önce ben 'Eğer bir sorun çıkar ve bu sorun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını doğrudan etkiliyorsa elbette giderim' demiştim. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gitmiştim. Ama bir kişi diyor ki, 'her şeye ben karar veririm' Öyle olunca da işler yürümüyor.

MİTOMANİ YANITI: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'mitomani hastalığı var' eleştirisi) Erdoğan, yaşanan olumsuzlukları örtmek için 'acaba Kılıçdaroğlu ile tartışmaya girersem bütün bunlar göz ardı edilebilir mi' diye özel çaba içinde... Ben bu tür bir tartışmaya asla girmem. Ama Erdoğan eğer benimle tartışmak istiyorsa, oturur konuşuruz, kim mitomanidir kim değildir görürüz. Cesareti varsa televizyon kanalı var, o yarım saat konuşsun, ben 10 dakika konuşacağım.

BM'ye mektup gönderdi

Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve sosyal demokrat partilere gönderdiği mektupta, pandeminin ilan edildiği 11 Mart tarihinin, "Dünya Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak ilan edilmesini teklif etti.