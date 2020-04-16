'İnfaz düzenlemesi' gerekçe gösterilerek tahliye talebinde bulundular
|16 Nisan 2020 08:01
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Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Tahliye dilekçesinde, İnfaz Düzenleme Yasası'nın altıncı maddesi hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "Kanunda öngörülen ceza miktarının '3 ile 9 yıl arasında hapis cezası' olduğu da dikkate alındığında yargılama sonunda müvekkiller hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdiden ceza verilmesi halinde dahi infaz düzenlemesi çerçevesinde cezanın 2/3'ü ile koşullu salıverilmeden faydalandırılacak olan müvekkillerin denetimli serbestlik süresinin de üç yıl olarak düzenlenmesi nedeniyle cezaevinde infaz edilecek bir cezalarının kalmayacağı açıktır.
Haklarında uygulanan tutuklama tedbiri hukuki faydadan yoksun ve orantısız olan müvekkillerin tahliyesine karar verilmesi zaruridir." Milliyet'e konuşan avukat Hüseyin Ersöz, "Pehlivan ve Terkoğlu'nun suçlanmış oldukları kanun maddesi bu denetimli serbestlik süresinin uygulanmasında istisnalar arasında sayılmamıştır. Bu da doğrudan denetimli serbestlik süresinden faydalanmaları anlamına gelir" dedi.
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