Siyasette uzlaşma 'sağlık'la sağlandı



Sağlık personeli, şiddete karşı koruma kalkanına alındı. TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin uzlaşmasıyla kabul edilen yasaya göre sağlık personeline yönelik suçların cezası yarı oranında artırıldı. Cezalar ertelenemeyecek ve para cezasına çevrilemeyecek. YÖK Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi de aynı şekilde uzlaşmayla kabul edildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti'nin 28 maddelik YÖK yasa teklifinin görüşmeleri dün sabaha karşı Genel Kurul'da tamamlandı. Görüşmelerde partilerin uzlaşmasıyla, koronavirüs salgınında hayatlarını ortaya koyarak gece gündüz çalışan sağlık personeline yönelik şiddet eylemlerinde cezaları artıran düzenleme de, beş parti grubunun ortak önergesiyle YÖK teklifine eklendi. Sağlıkta şiddeti önlemeyi de kapsar hale getirilen teklif, Genel Kurul'nda 290 kabul oyuna karşılık 25 ret oyu ile yasalaştı. Ortak önerge ile AK Parti ve MHP'nin daha önce Meclis'e sunduğu sağlıkta şiddeti önleme yasa teklifine göre koruma kalkanı genişletildi. Hekimlerin dışında kamu veya özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenler ile hemşire yardımcısı ve sağlık teknisyeni gibi yardımcı sağlık personeli de kanun kapsamına alındı.

Cezalar arttı

Düzenleme uyarınca kapsama alınan sağlık personeline karşı "görevleri sebebiyle işlenen" kasten yaralama, tehdit ve hakaret ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırıldı. Böylece sağlık çalışanını kasten yaralayanlara 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilebilecek. Hakaret suçunun cezası 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacak. Sağlık çalışanını tehdit eden ise 9 aydan 3 yıla kadar hapse mahkum edilebilecek. Tehdidin silahla yapılması halinde ise yeni ceza 3 yıldan 7.5 yıla kadar hapis olacak. Hekime görevini yaptırmamak için direnen kişiye de 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Direnmenin silahla yapılması halinde ise sanık 1 yıl 1 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak. Sağlık personeline karşı söz konusu suçları işleyen kişiler hakkında verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemeyecek ve ertelenmeyecek; suçlu kişi cezasını çekmek için mutlaka cezaevine girecek. Şiddetin yaşandığı sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde hizmet diğer personel tarafından sürdürülecek.

Koca'dan teşekkür

Teklifin yasalaşmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'Metinde terör propagandası' ifadesi çıkarıldı

Kabul edilen kanunun diğer hükümlerine göre, açık öğretim öğrencileri artık katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek; üst üste dört dönem koşulları yerine getirmeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilecek. Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlere, devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarından daha az ücret verilemeyecek. Vakıf üniversiteleri, öğrencilerin en az yüzde 15'ini tam burslu okutmakla yükümlü olacak. "Üniversitede 'terör propagandası' yapan öğretim elemanına kamudan atma cezası" getiren maddedeki 'terör propagandası' ifadesi partiler arası temasların ardından AK Parti'nin verdiği önerge ile çıkarıldı. Madde, "Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak" şeklinde benimsendi.