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El yıkama azaldı, maske takma arttı

Türkiye genelinde yapılan online bir araştırmaya göre el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı mart ayına göre nisanda yüzde 5'lik bir oranda düşüş gösterdi. Maske takanların oranı ise yüzde 28'den 48'e çıktı.
 16 Nisan 2020 08:40
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El yıkama azaldı, maske takma arttı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: NG şirketinin Türkiye genelinde 81 ilden, 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımıyla online olarak gerçekleştirdiği araştırmada, virüsten korunmak için neler yapıldığına ilişkin mart ve nisan ayı rakamları kıyaslandı. Buna göre el yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı mart ayında yüzde 94'ken, nisanda yüzde 89'a geriliyor. Bu gerilemenin düzenli olarak evde kalmakla ilgisi olduğu belirtiliyor.

SOSYAL TEMAS KESİLDİ

Ancak nisan ayında insanlarla temas etmeme ve maske takmanın oranında artış görülüyor. Sosyal mesafeyi koruma martta yüzde 80'den 87'ye, maske takma ise yüzde 28'den 48'e çıkıyor. Bir önceki aya kıyasla, "Bulunduğum kapalı yerleri sık sık havalandırıyorum" yüzde 75'ten 82'ye,"Öksürürken ağız ve burnumu tek kullanımlık bir mendille kapatıyorum" yüzde 65'ten 66'ya,"Bağışıklık sistemimi güçlendirecek önlemler alıyorum" yüzde 63'ten 65'e yükseliyor.

HERKES KORONAYI BİLİYOR

NG şirketinin son 10 günde yaptığı online araştırmaya göre, araştırmaya katılan her 5 kişiden 4'ü koronavirüse yakalanmaktan korkuyor. Koronavirüs vakalarının ilk ayında "Yeterli bilgiye sahibim" diyenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 76'ya yükseldi. Salgının belirtilerini bilenlerin oranı da yüzde 96'ya ulaştı.

% 25 SOKAĞA ÇIKMIYOR

"Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı" diyenlerin oranı yüzde 77'ye ulaşırken, vatandaşların yüzde 25'i hiç sokağa çıkmadığını, yüzde 37'si ise ihtiyaç durumunda çıktığını dile getiriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 21'i ise çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıktığını belirtiyor.

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