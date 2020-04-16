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'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs salgını nedeni ile berberlerin kapalı olmasına "Berberler noktasında bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi tıraş olamayan (benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın" diye tepki gösterdi
 16 Nisan 2020 08:53
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'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs salgını nedeni ile berberlerin kapalı olmasına "Berberler noktasında bir düzenleme şart oldu. Saç sakal birbirine karıştı, kendi tıraş olamayan (benim gibi) çoğu insan, adeta insanlıktan çıktı. Kim çözecekse bu işe bir el atsın" diye tepki gösterdi.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şöyle dedi: "En azından hijyen, sağlıklı ortam ve tedbir alınarak, berber ve kuaförler nöbet usulüyle açık tutulsun."
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