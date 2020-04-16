Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
|16 Nisan 2020 09:20
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Habertürk'te Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Gece Raporu'nda, koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyada gelinen nokta, Türkiye'nin durumu ve salgından nasıl korunulması gerektiği, uzmanlarca masaya yatırıldı.
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
KORONAVİRÜS NASIL YAYILIYOR
Programın konuklarından Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin tepesinden tüm resmi kurumlar ve medyaya kadar, kalabalık ortamlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması uyarılarına rağmen, halen bazı vatandaşların durumun ciddiyetini ve ölümcüllüğünü kavrayamadığına değindi.
MASKE VE SOSYAL MESAFE, NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ
Prof. Dr. Hasöksüz, koronavirüsün nasıl yayıldığını şemalarla anlatırken, birden fazla insanın olduğu ortamlarda maske takmanın ve sosyal mesafe olarak belirlenen en az 1.5 metreye dikkat etmenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.
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