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MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü sanal sınıf uygulamalarına dair resmi yazı yayımladı
 16 Nisan 2020 09:47
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MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü, Bakan yardımcısı Reha Denemeç imzasıyla, EBA üzerinden canlı ders uygulamalarına dair resmi bir açıklama yaptı.

15 Nisan 2020 tarihi itibariyle tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda, EBA'da kullanıma açılan Canlı Ders özelliğinin şimdilik lise hazırlık, 8 ve 12. sınıf öğrencileri kapsadığı belirtildi.

Bakanlık, EBA Canlı ders uygulaması diğer sınıf seviyeleri için ülke genelinde açılıncaya değin, Zoom, Teams, Hangouts, Meet, Skype ve benzeri platformların, kişisel verilen kaydedilmesine dikkat edilerek kullanılabileceğini belirtti.

Memurlar.Net - Özel

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