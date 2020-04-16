Polis Akademisi, Enstitülerin akademik takvimini güncelledi
Polis Akademisi Başkanlığı, Enstitülerin akademik takvimini koronavirüsten dolayı güncelledi
|16 Nisan 2020 09:57
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Polis Akademisi Başkanlığı, Enstitülerin akademik takvimini koronavirüsten dolayı güncelledi.
Güvenlik Bilimleri, Adli Bilimler ve Trafik Enstitülerimizin 2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik takvimi Yeni Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle güncellenmiştir. Önemle duyurulur.
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Takvimi
Adli Bilimler Enstitüsü Akademik Takvimi
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