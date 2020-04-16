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'Gönüllülük Çalışmaları' seçmeli ders oluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.
 16 Nisan 2020 09:58
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'Gönüllülük Çalışmaları' seçmeli ders oluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.

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