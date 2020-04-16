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Vatandaş özel bankadan yaka silkti

Özel bankalar, koronavirüs sürecinde sadece iş dünyasını değil, vatandaşı da canından bezdirdi. Her gün binlerce vatandaş, sosyal medya ve internet sitelerinde özel bankalarla ilgili şikayette bulunuyor.
 16 Nisan 2020 09:34
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Vatandaş özel bankadan yaka silkti

Virüs salgınından etkilenen vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunu öteleme sözü veren özel bankalar, erteleme taleplerini ya karşılamıyor ya da yüksek faizler talep ederek vatandaşı bezdiriyor. Kimi banka ise ihtiyacı olan vatandaşa kredi açmamak için bahaneler üretip, başvuru sürecini uzatarak, oyalıyor.

FIRSATTAN İSTİFADE

Özel bankaların hiçbir gerekçe göstermeden hesaplara bloke koyduğunu söyleyen vatandaşlar, bu dönemde bankalardan destek beklerken kart aidatı peşinde koşulduğunu belirtiyor. Şikayet sitesinde özel bir bankanın koronavirüs nedeni ile kredi erteleme imkanı sunduğunu belirten vatandaş, "Fakat yaptığı fırsattan istifade. 2 ay erteleme 2 ay vade farkına 1.200 TL faiz koyuyor. 2 ay erteleme 0 vade farkına ise 970 TL faiz koymuş. Bu yapılan fırsattan istifade etmek! Hiçbir zaman tüketicinin yanında olmayan banka!" sözleriyle isyan ediyor.

OYALIYORLAR

Bir başka vatandaş da bankanın kredi vermemek için oyalamayı nasıl yaptığını şöyle dile getiriyor: "Banka ile daha önceki zamanlarda yaptığım görüşmelerde hiçbir şekilde anne kızlık soyadında hata yoktu. Ancak ne tesadüftür ki 3 ay erteleme işlemi talebim sonrasında 'Anne kızlık soyadınız hatalı lütfen şubeden güncelleyin' bilgisi veriliyor." İşte vatandaşların şikayetlerinden bazıları...

HESABA BLOKE KOYDULAR

Bankaya hiçbir borcum yok. Taksitlerimi zamanı geldiğinde ödüyorum. Buna rağmen hesabıma bloke konuldu. Bankayı aradığımda 'şubeye gitmeniz gerekli' diyorlar. Şube korona nedeniyle kapalı. Kimse yardımcı olmuyor. Çok keyfi hareket ediyorlar. Beni durduk yere mağdur ettiler 5 gündür. Bir daha bu bankayla çalışmayacağım, hesabımı kamu bankalarına geçireceğim.

AİDATLARI DA KESTİLER

Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde bankamızın bize yardımcı olmasını beklerken 164.00 TL kart aidatı kesmişler ekstrede. Bankanıza ait kullanmakta olduğum kredi kartımdan 10.04.2020 tarihinde kesilmiş olan 164.00 TL yıllık kart ücreti yansıtılmış olup ... ait kredi kartımın aidatının iadesini istiyorum.

KARTA SİGORTA YALAN OLDU

Yaklaşık 1.5 senedir çalıştığım işyerinde işime koronavirüs nedeni ile son verildi. Kullandığım kredi kartına işsizlik sigortası yaptırmıştım. Bu sigorta kapsamında kart borcumun ödenmesini istedim ama bankadan hiçbir dönüş alamadım. Müşteri temsilcisi, "Biz ilgilenmiyoruz" dedi. Müşterilerinize bunu satarken çok iyi çok güzel, fakat yararlanmaya geldi mi evde yoksunuz.

ERTELEMEYE FAHİŞ FAİZ

Kredi ertelemesi için başvuru yaptım. Kabul ettiler ama 1.200 TL'lik krediyi ertelemek için 1.400 TL faiz istiyorlar. Bir de bu tutarı hemen haziran taksidiyle birlikte istiyorlar. Ben bu tutarı ödeyecek olsam erteleme yapmam. Faizi al ama eşit taksitlerde kalan aylara böl. Şimdi asıl büyük problem bu rakamı görür görmez iptali için aradım, kayıt açtılar ve bana 2 iş günü içinde işlem sonuçlanır dediler. 10 gün oldu hala 'şu an sonuçlanmadı' diyorlar.

MEMURA DAHİ KREDİ YOK

Çalışan biriyim. Gelirimi belgelerle ispatlayabilirim. Önceden de kredi kullandım ve ödedim kapatıldı. Ama kredi notum düşük olduğu için kredi vermiyorlar. Kredi kartımı bile düzenli ödüyorum ben. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenim. Maaşım ve sigortam var. Lütfen ihtiyaç kredisi başvurumu onaylasınlar artık.

Betül Alakent
Sabah
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