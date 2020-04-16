1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı

Konya'da Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse karşı evde kalmanın önemine dikkati çekiyor, maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulunuyor
 16 Nisan 2020 10:26
Yazdır
Temsili Nasreddin Hoca'dan 'evde kal' çağrısı

Konya'da, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca, yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine dikkati çekmek için "evde kal" çağrısında bulundu.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videoda temsili Nasreddin Hoca'yı, belediyenin Sıra Yarenleri ekibindeki Rıdvan Sağlam canlandırdı.

Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Hıdırlık, İbre Çeşmesi gibi Akşehir'in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca, kendisi ile ilgili kısa bilgiler veriyor.

Videoda bir fıkrasını anlatıp, 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkmama konusunda öğüt veren temsili Nasreddin Hoca, şu ifadelerle koronavirüse karşı evde kalmanın önemine dikkati çekti:

"İnsan ömrü beklemekle geçiyor. Anne doğumu, baba doğacak olan çocuğu, sofra yemeği, hayat da ölümü bekliyor. Bizler de evimizde kalarak güzel bir dünya, temiz bir Akşehir'in geldiği günleri bekleyeceğiz. Onun için 'evde kal' Akşehir, 'evde kal' Türkiye. Unutmadan 20 yaş üstü torunlarım, siz de dışarı çıkarken maskenizi takmayı unutmayın."

Hazırlanan video, sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesinin internet sitesinden paylaşıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon, maske dağıtımı, tıbbi atık kutularının dağıtımı gibi birçok konuda çalışma yaptıklarını belirtti.

- "Amacımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için farkındalık oluşturmak"

20 yaş altı gençlerin ve çocukların evde kalmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akşehir'in değeri olan Nasreddin Hoca ile bir video hazırladıklarını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu video ile sadece Akşehir'imizin değil tüm Türkiye'mizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir farkındalık oluşturup, onların evde sağlıklı şekilde kalmalarını sağlamaktır. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlığımız için, ülkemizin geleceği için #EvdeKalAkşehir #EvdeKalTurkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'nun Çambaşı Yaylasındaki yapılar iyileştiriliyor
15 Nisan 2020 22:24		 Antalya'da semt pazarlarında 'sosyal mesafe' hassasiyeti
15 Nisan 2020 21:28
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekonomiye kazandırıldı
15 Nisan 2020 20:37		 Biri hemşire 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
15 Nisan 2020 18:47
Sakarya'da beş apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
15 Nisan 2020 18:34		 Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü
15 Nisan 2020 18:06
Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronayı yendi
15 Nisan 2020 17:55		 Hatay'da bir günde 3'üncü deprem
15 Nisan 2020 17:42
Umre dönüşü karantinada kalan kadın evinde koronavirüsten öldü
15 Nisan 2020 17:17		 Kayseri'de 850 özel halk otobüsü şoförü karantinada tutuluyor
15 Nisan 2020 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Başdenetçiden bankalara, 'işletmelere yardımcı olun' çağrısı11:33 - Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: Bunlara 'buyur İngiltere'ye' diyeceksin11:31 - Pandemi hemşiresi oğluyla böyle hasret giderdi11:31 - Kılıçdaroğlu böyle savundu: Çadırı biz kurduk, siz de ameliyat yapın11:28 - Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi11:19 - Gram altın 383 lira seviyelerinde11:19 - Kaçarak evlendiği kocası cezaevinde olan kadın 'af' istiyor11:19 - Askerlik yapamayan avukat, 59 yıldır vatan borcunu kanıyla ödüyr11:19 - Antalyalı 'Örümcek Adam' yaşlıların da 'kahramanı' oldu11:18 - Market çalışanlarına 'siperlikle birlikte maske de kullanın' önerisi
11:14 - Komşu, komşunun faturasını ödüyor... Bikomsu.com11:13 - MEB'den LGS için çalışma soruları destek paketi11:11 - İnfaz düzenlemesiyle kadın, çocuk ve yaşlı hükümlüler için yeni dönem11:10 - Evli çiftlere salgın günlerinde 'iyi geçinme' önerileri11:09 - Valiliğin, Milli Dayanışma kampanyasına zarar veren yazısı11:06 - Nakdi ücret desteği alanlar GSS'li sayılacak11:06 - Bakanlıktan tarladaki çiftçiye Kovid-19 uyarısı11:04 - Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkartılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rtük'ün fox tv'ye ceza vermesi 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
Çocuk istismarı kanun teklifi 1
0.021 oranı 6
14.04.2020 fahrettin koca'nın açıklamaları 1
corona virüs vaka sayısı 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 1
the offspring 1
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam