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Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
 16 Nisan 2020 10:28
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Aydın'da bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde H.K. (51) ile Mustafa Ali Ordukaya (33) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Ordukaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma tarafından Denizköy Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.
Anadolu Ajansı
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