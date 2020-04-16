Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
|16 Nisan 2020 10:35
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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde nöbetten dönen doktor F. Ç., eve gireceği sırada kendisini takip eden O.K. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.
Genç doktorun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, saldırganı etkisiz hale getirerek emniyet güçlerine teslim etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Olcay K. hakkında "Basit Cinsel Saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istendi.
Mahkeme, yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçu işlediğini, suçun işleniş şekli ve pişmanlık hali içinde bulunmamasını da dikkate alarak üst sınırdan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.
ATAKAN IRMAK
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