Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis

CÜNEYT ÖZDEMİR: ADAM BOZULUYOR YA! YALAKA BUNLAR DİYOR Cüneyt Özdemir resmi Youtube kanalında yaptığı yayında, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ve sağlıktaki başarısını hazmedemeyenlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Özdemir yaptığı açıklamada, ''Ya diyorsun ki Türkiye'de hastaneler iyi, sağlık konusunda iyi diyorsun, adam bozuluyor ya. Yalaka bunlar diyor. Bunları tespit edip almayacaksın, Hastalandı mı buyur seni İngiltere'ye alalım diyeceksin. Ulan biraz sevin, bir kez teşekkür et.'' ifadelerini kullandı.