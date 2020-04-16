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İçişleri: Kurallara uymayan 342 pazar esnafına işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı: (81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim) Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı
 16 Nisan 2020 11:01
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İçişleri: Kurallara uymayan 342 pazar esnafına işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde dün açık olan 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimlerde, 342 pazar esnafı ve müşteriye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart'ta gönderilen genelgeyle semt ve mahalle pazarlarında uygulanması için alınan tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

Genelgede belirtilen kuralların uygulanma durumuna ilişkin dün 81 ildeki 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarmanın katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimlerde, özellikle sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi dışında ürün satışı yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının, esnaf sayısının iki katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uyma durumu kontrol edildi.

Ekiplerce söz konusu kurallara uymadıkları gerekçesiyle 342 pazar esnafı ya da müşteri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı
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