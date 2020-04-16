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Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkartılacak

Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu'ndan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde planlanan çalışma, koronavirüs salgınıyla ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını ve stres yaratan durumlarını ortaya koyacak
 16 Nisan 2020 11:04
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Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkartılacak

Üsküdar Üniversitesinin 81 ilde yapacağı online araştırma çalışmasıyla Türkiye'nin Koronafobi Haritası'nı çıkartılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu'ndan Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol öncülüğünde planlanan çalışma, koronavirüs salgınıyla ilgili kişilerin kaygı düzeylerini, duygularını ve stres yaratan durumlarını ortaya koyacak.

"Türkiye'nin Koronafobi Haritası" adı verilen çalışma, ülke genelinde Kovid-19 psikolojisi üzerine uygulanmış ilk geniş kapsamlı araştırmalardan biri olacak.

Kimlik bilgilerinin verilmesi veya kişisel bir bilgi toplanma amacı taşımayan araştırmaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 20 bin kişinin katılımı hedefleniyor. 70 sorudan oluşan ve yaklaşık 15 dakikada tamamlanmak üzerine planlanan araştırma sonunda toplanan veriler, küme olarak analiz edilecek ve sonuçlar online basın toplantısında kamuoyuna açıklanacak.

Ayrıca, araştırma sonuçları ve iyileştirme önerileri yetkili kurumlarla da paylaşılacak.

- Net veriler için tüm sorular yanıtlanmalı

Araştırmanın koordinatörleri Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, çalışmanın amacına ulaşması için tüm soruların cevaplanmasının çok önemli olduğunu ve katılımcıların tamamen kişisel fikirlerinden yola çıkarak soruları yanıtlamaları gerektiğini belirtti.

Anonim olarak gerçekleştirilen çalışmada elde edilecek bilgiler, sadece araştırma için kullanılacak.

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Anadolu Ajansı
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