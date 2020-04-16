Valiliğin, Milli Dayanışma kampanyasına zarar veren yazısı
|16 Nisan 2020 11:09
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Milli Dayanışma Kampanyası gönüllü olarak destekler devam ediyor.
Kampanyaya vatandaşlar bugüne kadar en büyük bağışı yaptı. Yapılan bağış miktarı 1,7 milyar TL'yi buldu. Bugüne kadar 613 bin kişi bağışta bulundu.
Ancak kamu kurumu yöneticilerinin özensiz işlemleri milli dayanışma ruhuna zarar vermektedir.
Örneğin Tokat valiliği tüm birim yöneticilerine yazı yazarak, yapılan yardım miktarlarının kurum amirlerince takip edilmesini ve yapılacak yardım miktarlarının da Valiliğine bildirilmesini istemiştir.
Gönüllü yapılan bir yardımda, ildeki tüm kamu görevlilerinin yaptıkları yardımı öğrenmeye çalışmak, milli dayanışma ruhuna zarar vermektedir. Bu tür uygulamalar, bağışta bulunacak kamu personelini dahi soğutmakta ve milli dayanışmaya zarar vermektedir.
İşte Valiliğin milli dayanışma ruhuna zarar veren yazısı
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