1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evli çiftlere salgın günlerinde 'iyi geçinme' önerileri

Medicana Çamlıca Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt: Evde karantina altında kalındığı süreçte çiftler daha önceleri yoğun iş yaşamından vakit bulamadıkları hobilerine ve birlikte zaman geçirmeyi keyifli hale getirecek aktivitelere yönelmeli.
 16 Nisan 2020 11:10
Yazdır
Evli çiftlere salgın günlerinde 'iyi geçinme' önerileri

- Medicana Çamlıca Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Kübra Bozkurt, salgınla evlere kapanan çiftlerin birbirlerinde hata arama eğilimi gösterebildiğini belirterek, "Evde karantina altında kalındığı süreçte çiftler daha önceleri yoğun iş yaşamından vakit bulamadıkları hobilerine ve birlikte zaman geçirmeyi keyifli hale getirecek aktivitelere yönelmeli. " dedi.

Bozkurt, AA muhabirine pandemi sürecinde kimi evliliklerin çatırdayabildiğini ifade ederek, eşler için çözüm önerilerini sıraladı.

Kovid-19 pandemisinin yaşamları derinden etkilediği şu günlerde evde karantina altında kalan evli çiftlerde çatışmaların da bir salgın gibi yaygınlaştığını anlatan Bozkurt, "Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, birçok kişinin yaşamını derinden etkilemeye devam ediyor. Fizyolojik sağlığın etkilenmesine ek olarak bu süreçte psikolojik sorunların baş göstermesi de oldukça mümkün. Süreçten en çok etkilenen gruplar arasında evli çiftler yer alıyor." bilgilerini verdi.

Virüsün neden olduğu hastalığın, birçok birey için hayatta kalmayı birinci öncelik haline getirdiğini ifade eden Bozkurt, "Bu durum hastalığı taşıma ihtimali olan kişilerle, bu kişi eşiniz olsa dahi, etkileşimden kaçınılması gerektiği algısını yarattığından kadın erkek ilişkilerine önemli bir darbe vurdu." diye konuştu.

- "Yemek yapma ve yaratıcılık gerektiren aktiviteler oldukça yararlı"

Bozkurt, hastalık taşıma ihtimali bulunan kişiden uzaklaşma isteğinin, iletişim ve etkileşimden kaçınma, suçlama eğilimi gibi davranışlara yol açtığını ifade ederek, ayrıca dar alanlar içerisinde uzun vakitler geçirmenin pek çok problem getirdiğini söyledi.

Bozkurt şu bilgileri verdi:

"Salgının neden olduğu stres ile birlikte uzun süre baş başa kalan çiftlerde birbirlerinin eksiklerini görme, birbirlerine tahammül etmekte zorlanma, tartışma ve suçlama gibi sorunlar ortaya çıktığından çiftler boşanmaya yönelebiliyor.

Karantina sürecinde ilişkinizi korumak için bu önlemleri alabilirsiniz: İnsan, doğası gereği stres ve hayatta kalma çabası altında iken normalde yapmayacağı ve sonrasında pişman olabileceği karar ve davranışlara çok daha yatkın hale geliyor. Bu yanlış kararların önüne geçilebilmesi için işleri en başından kontrol altında tutmakta fayda var.

Evde karantina altında kalındığı süreçte çiftler daha önceleri yoğun iş yaşamından vakit bulamadıkları hobilerine ve birlikte zaman geçirmeyi keyifli hale getirecek aktivitelere yönelmeli. Ortak olarak yapılacak aktiviteler seçilirken televizyonda stres yayan salgın haberlerini izlemek yerine eğlence verici ve dış dünyadan uzaklaştırıcı oyunlar, film ve diziler, yemek yapma ve yaratıcılık gerektiren aktiviteler gibi seçeneklere yönelmek oldukça yararlı."

- "Sakinleşmeyi beklemeye özen göstermeliler"

Bozkurt, ortak aktivitelere ek olarak ev ortamında kişilerin kendilerine ayrı zamanlar ayırmalarının önemine dikkati çekerek, sürekli aynı şeylerle uğraşmak yerine bireylerin kendilerine özel zaman ayırmalarının ilişkide bir nefes alma fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Sosyal izolasyon sürecinde şler arasında birlikte ve yalnız olarak geçirilen zamanlar arasındaki dengeyi kurmanın çok önemli olduğunu anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Kadın erkek ilişkilerinde ve evliliklerde iletişim, ilişkinin yürüyebilmesini sağlayan en önemli unsur. Bu nedenle iletişimin önemi unutulmayarak bu süreç çok daha rahat bir şekilde atlatılabilir. Bazen stresin kişide yarattığı yıkıcı etki, eşinin vereceği destek ve anlayışla kolaylıkla çözülebilir. Bu nedenle sorunları büyütmek yerine 'Nasıl çözebiliriz?' şeklinde bir yaklaşım sergilemek eşlerin tartışmalarda orta yolu bulabilmesinin en güzel yolu oluyor.

Tartışmaları önlemek ve eşlerin birbirlerinin sorunlarına odaklanmasının önüne geçebilmek adına hobilere vakit ayırmak, salgın sonrasındaki hayat için planlar yapmak gibi davranışlar stres atmak için oldukça güzel seçenekler. Tartışma sırasında ise çiftler anlık öfkelerle önemli kararlar almamaya, orta yolu bulamamaları halinde dahi önemli kararları vermek için sakinleşmeyi beklemeye özen göstermeliler."

- "Eşler psikolojik destek alarak yanlış kararların önüne geçebilir"

Kübra Bozkurt, yürütülemeyen, eşleri yıpratan, hayatı zorlaştıran birlikteliklerin sonlandırılmasının birçok kişi için doğru bir karar olabileceğini belirterek, böylesi bir boşanma kararının bu stresli dönemde verilmemesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Boşanma ya da ayrılık gibi önemli kararları dönemsel streslerin yoğun olduğu anlarda vermek sağlıklı değil. Bu nedenle koronavirüs karantinası altındayken sorunlar yaşayan ve boşanma noktasına gelen çiftler oldukça dikkatli düşünerek, gerekirse bu süreçte psikolojik destek alarak yanlış kararların önüne geçebilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Psikolojik sağlığınızı koruyun, virüs 'tüketmesin'
04 Nisan 2020 06:51		 Bu belirtiler varsa 'koronafobidir'
02 Nisan 2020 08:41
Prof. Göka: Sakin kalmak bağışıklığı artırır
28 Mart 2020 11:36		 Koronavirüs stresi çocuklara da yansıyor
28 Mart 2020 11:20
Koronafobi misiniz? İşte 3 önemli belirti
23 Mart 2020 12:43		 Terapi hizmetleri yaygınlaştırılmalı
12 Şubat 2020 08:41
Sinir ilaçlarında büyük artış var
11 Şubat 2020 07:54		 Çocuklarda öfke nöbeti neden olur?
29 Ocak 2020 12:06
İnternet 'hipokondriyazis'e neden olabilir
05 Aralık 2019 11:22		 Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
09 Kasım 2019 07:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Başdenetçiden bankalara, 'işletmelere yardımcı olun' çağrısı11:33 - Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: Bunlara 'buyur İngiltere'ye' diyeceksin11:31 - Pandemi hemşiresi oğluyla böyle hasret giderdi11:31 - Kılıçdaroğlu böyle savundu: Çadırı biz kurduk, siz de ameliyat yapın11:28 - Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi11:19 - Gram altın 383 lira seviyelerinde11:19 - Kaçarak evlendiği kocası cezaevinde olan kadın 'af' istiyor11:19 - Askerlik yapamayan avukat, 59 yıldır vatan borcunu kanıyla ödüyr11:19 - Antalyalı 'Örümcek Adam' yaşlıların da 'kahramanı' oldu11:18 - Market çalışanlarına 'siperlikle birlikte maske de kullanın' önerisi
11:14 - Komşu, komşunun faturasını ödüyor... Bikomsu.com11:13 - MEB'den LGS için çalışma soruları destek paketi11:11 - İnfaz düzenlemesiyle kadın, çocuk ve yaşlı hükümlüler için yeni dönem11:10 - Evli çiftlere salgın günlerinde 'iyi geçinme' önerileri11:09 - Valiliğin, Milli Dayanışma kampanyasına zarar veren yazısı11:06 - Nakdi ücret desteği alanlar GSS'li sayılacak11:06 - Bakanlıktan tarladaki çiftçiye Kovid-19 uyarısı11:04 - Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkartılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Henüz salgının çıkış kolundayız
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelge hazırlanıyor
Bakan Koca 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti!
Alaattin Çakıcı tahliye edildi
Motorine art arda ikinci indirim geliyor
'Pozitifi duyunca, şok geçiriyorlar'
MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
'Adeta insanlıktan çıktık! Berberler açılsın'
Davutoğlu: Teşkilatın tamamı arkamdan istifa etmek istedi
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tbmm'nin 45 günlük tatile girmesi 2
0.021 oranı 6
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
insanların yokluğunda hayvanların şehirlere inmesi 5
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2
salda gölü'ne millet bahçesi yapılması 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
14.04.2020 haydar baş'ın vefatı 1
sözlükte tek başına kalmak 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Porsonel Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam