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Gram altın 383 lira seviyelerinde

Gram altın 382,9 lira, çeyrek altın 632 lira ve Cumhuriyet altını 2.564 liradan işlem görüyor
 16 Nisan 2020 11:19
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Gram altın 383 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 382,9 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 381,2 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 382,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını da 2.564 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.724,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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Anadolu Ajansı
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