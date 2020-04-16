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Kaçarak evlendiği kocası cezaevinde olan kadın 'af' istiyor

Tutku Şendil: Erken yaşta evliliği asla onaylamıyoruz. Ancak aradan yıllar geçmiş, çocuğumuz olmuş, resmi nikahımız kıyılmış. Kadının beyanı esas sayılıyorsa, bizim beyanımıza bakıp bu durumdaki insanları bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi mağdur insanların tek seferliğine affedilmesini istiyoruz"
 16 Nisan 2020 11:19
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Kaçarak evlendiği kocası cezaevinde olan kadın 'af' istiyor

Küçük yaşta kaçarak evlendiği için kocası "cinsel istismar" suçundan cezaevinde bulunan Tutku Şendil, "Kadının beyanı esas sayılıyorsa, bizim beyanımıza bakıp bu durumdaki insanları bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi mağdur insanların tek seferliğine affedilmesini istiyoruz." dedi.

14 yaşındaki Tutku ile 15 yaşındaki Feyyaz Şendil, 2011 yılında kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Tutku'nun annesi, bu beraberlikten şikayetçi olsa da bir süre sonra uzlaştı ve evliliğe izin verdi. Tutku ve Feyyaz, 18 yaşından küçük oldukları için dini nikah kıyıldı. Tutku, 17 yaşına girince, 2014'te annesinin izniyle resmi nikah kıyıldı. Ancak Feyyaz Şendil, bir sene sonra "cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Şu an 28 yaşında olan Feyyaz Şendil, 4,5 yıldır Zonguldak Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunuyor.

Şu anda 23 yaşında olan Tutku Şendil, eşiyle 2009 yılında tanıştıklarını belirterek, süreci şöyle anlattı:

"İlk başta rıza göstermeyen annem şikayetini geri aldı. Dini nikah kıydık ve düğünümüzü yaptık. Onun üzerinden 4 dava gördük. Annem şikayetini geri aldıktan sonra kamu davası açılmış. Bu davaların ikisinden 'alıkoyma' ve 'zorla tutulma' suçlarından beraat aldı. Cinsel istismardan dava açıldı. 2012 yılında ilk kızıma hamile kaldım. Hamile olduğuma dair belgeler götürdük, evlendiğimize dair evlilik resimlerimizi götürdük. Benim o zaman hala yaşım tutmadığı için resmi nikah yapamamıştık. O süreçte bebeğimi düşürdüm. 2015 yılında bir bebeğimiz oldu. Aynı yılın kasım ayında gece saatlerinde eşimi gözaltına aldılar. Biz dosyayı temyize yollamıştık. Aradan 6 sene geçmişti, sonra onaylanmış. Sonra eşim cezaevine götürüldü. 4,5 senedir cezaevinde yatıyor. Şu an çocuklarımın babası tecavüzden yatan sapıklarla aynı sabıkada ve bunu biz ileride çocuklarımıza nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz."

- "Mağdur insanların affedilmesini istiyoruz"

Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmasını isteyen Şendil, şunları kaydetti:

"Benim de kız çocuğum var, erken yaşta evliliği asla onaylamıyoruz. Ancak, aradan yıllar geçmiş, çocuğumuz olmuş, resmi nikahımız kıyılmış. Kadının beyanı esas sayılıyorsa, bizim beyanımıza bakıp bu durumdaki insanları bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Her yerde kadının beyanı esas alınırken bizde geçerli olmuyor. 'Şikayetçi değiliz, severek evlendik, çocuğumuz var.' desek de dikkate alınmıyor. Bizim gibi mağdur insanların tek seferliğine affedilmesini istiyoruz."

Geçimini, devletin verdiği 670 liralık aylıkla sağladığını bildiren Şendil, eşinin dedesinden kalan bir evde kızıyla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Eşinin, koronavirüs sürecinde cezaevinden 2 aylığına izne geleceğini aktaran Tutku Şendil, "Kızım babasının temelli geleceğini sanıyor. Kızım epilepsi hastası. En son 4 ay önce babası izne gelmişti, babasının gideceği gün kızım kriz geçirdi, bayılmıştı. Şimdi tekrar geri döneceğini henüz söylemedik." dedi.
Anadolu Ajansı
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