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Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yasin Sağır'ın, inşaatta çalışmak için yaklaşık bir ay önce Diyarbakır'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine gittiği öğrenildi
 16 Nisan 2020 11:28
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Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yasin Sağır'ın Diyarbakır'dan, aldığı evin borcunu ödemek için Şırnak'a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Silopi'nin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının önceki gün infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde yas var.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Halit Gülser'in de kuzeni olduğu öğrenilen Sağır'ın ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Yasin Sağır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailesi, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

- "Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı"

Şehidin ağabeyi Mesut Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Sağır, kardeşinin ev borcunu ödemek için yaklaşık 25 gün önce Şırnak'a gittiğini belirtti.

Sağır, kardeşinin 4 yıl önce evlendiğini ifade ederek, "Onu kendi iş yerime alacaktım. Kardeşimin ev borcu vardı. Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Bu olayda parmağı olan herkesin Allah belasını versin. İnşallah bu kan durur. Kardeşim zararsız bir insandı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.

- "Bu zor şartlarda Şırnak'a çalışmaya gitti"

Şehidin dayısı Hamdullah Kapçak, yeğeniyle bir dönem birlikte çalıştıklarını belirterek, "Çok gariban bir insandı. Borcu vardı. İnşaat işinde çalışıyordu. Kendine ev almış, borcun altına girmişti. Bu zor şartlarda Şırnak'a çalışmaya gitti. Aldığımız bu haberle hepimiz yıkıldık. Acımız büyük. Başımız sağ olsun." dedi.

- "Allah şehadetini kabul etsin"

Şehidin kuzeni Mustafa Yalçın, devletten tek isteklerinin katillerin bulunması olduğunu söyledi.

"Allah bunun intikamını hem bu dünyada hem de öbür dünyada alacaktır." ifadesini kullanan Yalçın, devletten şehidin kanının yerde bırakılmamasını beklediklerini anlattı.

Yalçın, şehit kuzeni Halit Gülser'in ardından acılarının ikiye katlandığını dile getirdi.

Kuzeni Yasin'in borçları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Yasin gerçekten çok gariban bir insandı. Borçlarını dile getirmezdi, gururlu bir insandı. Borcunu bitirmek için uzun süredir iş arıyordu. Şırnak'ta kendisine iş buldu. Aslında babası gitmesini istemiyordu, mecburen gitti. Çalışırken Hakk'a yürüdü. Allah şehadetini kabul etsin. Dünya tatlısı bir insandı. Tek tesellimiz de onun şerefli bir şekilde şehadete yürümesi."

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Anadolu Ajansı
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