Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: Bunlara 'buyur İngiltere'ye' diyeceksin
|16 Nisan 2020 11:33
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Dünyada ve Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspan gibi ülkeleri sağlık sistemiyle adeta sınıfta kaldı.
Türkiye ise sağlık sistemiyle dünya ülkelerine örnek oldu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' diye tanımladığı şehir hastaneleri olmak üzere yapılan sağlık merkezleri bu sancılı süreçte Türkiye'nin yüz akı oldu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki hastanelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Özdemir resmi Youtube kanalında yaptığı yayında, 'Ya diyorsun ki 'Türkiye'de hastaneler iyi, sağlık konusunda iyi' adam bozuluyor ya. 'Yalaka bunlar' diyor. Bunları tespit edip almayacaksın, Hastalandı mı buyur seni İngiltere'ye alalım diyeceksin. Ulan biraz sevin, bir kez teşekkür et.' ifadelerini kullandı.
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