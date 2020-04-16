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Kılıçdaroğlu böyle savundu: Çadırı biz kurduk, siz de ameliyat yapın

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu. Kılıçdaroğlu "Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman" dedi.
 16 Nisan 2020 11:31
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Kılıçdaroğlu böyle savundu: Çadırı biz kurduk, siz de ameliyat yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya yapılan sahra hastanesine ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi.

"AMELİYATHANE YOK, ŞU YOK, BU YOK..."

CHP Lideri, "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman. Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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