Kırklareli Valiliği: 98 hastamız koronavirüsü yendi
Kırklareli Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 98 hastanın iyileştiğini bildirdi.
|16 Nisan 2020 11:59
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Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin kentte artarak devam ettiği belirtildi.
Kırklareli'nde bugüne kadar 98 hastanın koronavirüsü yenip normal hayatına devam ettiği bildirilen açıklamada, kentte 8 kişinin ise yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Kent merkezinde 115, Lüleburgaz'da 63, Babaeski'de 25, Pınarhisar'da 17, Vize'de 15, Pehlivanköy'de 2, Kofçaz ilçemizde de 1 hastamız var. Demirköy ilçemizde ise hiç vakamız bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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