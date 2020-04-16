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11 büyükşehir belediyesinden çağrı: Sokağa çıkma yasağı uygulansın!

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yaptıkları ortak açıklamada koronavirüsle mücadele için "ya sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma uygulansın" çağrısı yaptı
 16 Nisan 2020 12:06
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11 büyükşehir belediyesinden çağrı: Sokağa çıkma yasağı uygulansın!

6 maddeden oluşan önerilerin ilk sırasında, "sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma" yer aldı.

Daha fazla zaman kaybetmeden, bu uygulamanın gereğine tekrar dikkat çekilerek "Bu kararla, olumlu yönde ciddi yol almış dünya şehir örneklerinde olduğu gibi test sürecinin evde başlatılması ile karantina uygulamasının takibinin dağılım hızını yavaşlatmakta etkili olacağı görüşündeyiz" denildi.

"Akaryakıttan ÖTV alınmasın"

Önerilerin ikinci sırasında da yerel yönetimlerin acil olarak ihtiyaç duyduğu bazı ekonomik önlemlere dikkat çekildi. Bu kapsamda banka ve sözleşmelerden kaynaklı kredi borçları, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına olan borçlarının 2020 yılı için ertelenmesi istendi.

Genel bütçe paylarının ve borçlanma limitlerinin artırılması gerektiği belirtilerek toplu ulaşımda Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için hazine tarafından gelir desteği yapılmasının hayati önemde olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan, rutin taşımacılık faaliyetlerine dönene kadar ÖTV alınmaması gerektiği de belirtildi.

3 aylığına faturaların ertelenecek olması nedeniyle su ve kanalizasyon işlemlerinin eksiksiz sürdürülmesi adına İller Bankası veya kamu bankalarından bu idarelere faizsiz ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak kredi teminleri sağlanması önerildi.

"Meclis toplantısı online yapılsın"

Salgın riski ve salgının ne kadar süreceğinin öngörülmemesi nedeniyle kalabalık meclis toplantılarının da yapılamadığı hatırlatılarak "Bu gerekçeyle meclis toplantılarının uzaktan online olarak yapılabilmesi sağlanmalı veya belediye meclislerinin işlevselliğinin sürdürülmesi adına Encümene yetki devri de düşünülmelidir" denildi.

Belediyelerin toplu taşıma ve sosyal destek harcamalarının finansmanı açısından en az üç ay boyunca mal, hizmet alımları ile yapım işleri üzerinden alınan KDV'nin sınırlandırılması talep edildi.

"Maskeleri belediyeler dağıtsın"

11 büyükşehir belediye başkanının üçüncü önerisi de ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili oldu. Ortak açıklamada "Hizmet gamı açısından, halkla en yoğun ve organik bağı olan kurumlar mahalli idarelerdir. Bu açıdan koruyucu maskelerin nüfusları oranında büyükşehir ve ilçe belediyelerine tesliminin yapılması ve dağıtımın belediyeler eliyle yapılması halkın, hizmete erişimini hem hızlandıracak, hem de kolaylaştıracaktır" denildi.

"Pandemi kurulları her kentin günlük verilerini açıklasın"

4. öneri "il valilikleri başkanlığında kurulan ve uzun aralıklarla toplanan pandemi kurullarının daha sık toplanması ve tüm verilerin günlük olarak halka açıklaması" oldu.

Türkiye ile ilgili genel açıklamaların zaten Sağlık Bakanlığı tarafından rutin olarak yapıldığı, kentlere özel verilerin de rutin ve şeffaf olarak Pandemi Kurulları tarafından açıklanması istendi.

23 Nisan kutlaması

11 başkan; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılında TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından başlatılan kampanya ile 23 Nisan akşamı saat 21.00' de evlerde ve balkonlarda hep birlikte İstiklal Marşını okuma çağrısında bulundu.

Son öneri de Ramazan ile ilgili oldu. Açıklamada "23 Nisan'ı 24 Nisan sabahına bağlayan gece mübarek Ramazan ayının da başlangıcıdır. Aydınlanma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmada belediyelerimizin en etkin ve doğru adreslerden biri olduğunu hatırlatırız. Güzel ülkemizi aydınlığa çıkaracağımız günlerin yakın olduğunu, hiçbir vatandaşımızın endişe etmemesini temenni ederiz" denildi.

Ortak açıklama yapan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ortak açıklama yaparak salgınla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini kamuoyuna sundu.
Memurlar.Net
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