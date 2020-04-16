Pandemi'de, Hayırlı Olsun ziyaretleri olmayınca Devlet hızlı çalışmaya başladı

Kamu kurumlarında işlerin yavaş işlemesine yıllardan beri hepimiz şikayet ederiz. Hatta devlet memurları ve siyasiler zaman zaman bu duruma kendileri de isyan ederler. Bunun yıllardan beri süre gelen devlet bürokrasinin hantal yapısından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz.

Ancak, Mart ayından itibaren hayatımızı tümüyle etkileyen Pandemi sebebiyle, bazen eleştirdiğimiz noktalar olsa da; Cumhurbaşkanlığından Bakanlıklara, Yerel Yönetimlerden, Yükseköğretim Kurumlarına uzanan büyük devlet idaresinin seri ve hızlı karar alarak üzerindeki "Bürokrasinin Tozunu" attığını gözlemliyoruz.

İşlerin hızlanması ve süratle karar alınmasındaki temel sebep kamu kurumlarının gereksiz alışkanlıklarına ister istemez son vermesi ve teknolojinin nimetlerinden de en üst düzeyde yararlanmasından kaynaklanıyor.

Örneğin, sosyal mesafe kurallarından dolayı aşağıdaki yer alan ve yöneticilerin mesaisini bitiren hususlar tamamen sona erdi diyebiliriz:

-Gereksiz hayırlı olsun ziyaretleri, iade-i ziyaretler (Yöneticileri esir alan, bazen onlarında büyük keyif alıp fotoğraflar ve hediyelerle süslenen mesaiyi öldüren görüşmeler)

-Bakanların ve Yardımcılarının hiç bitmeyen il ziyaretleri,

-Bütün il protokolünü, ilçe protokolünü ve diğer tüm yöneticileri bir araya getiren etkinlikler, toplantılar, törenler (dini ve milli bayramlar hariç)

-Bakandan randevu bekleyen Bakan Yardımcısı, Bakan Yardımcısından randevu bekleyen Genel Müdür, Genel Müdürden randevu bekleyen Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısından randevu bekleyen Daire Başkanı.... (Bu böyle en alt noktaya kadar gidebilir)

Salgın sebebiyle kıymetini daha iyi anladığımız teknoloji ile birlikte Bakanlar 81 İl Müdürüyle eş zamanlı bir araya gelebiliyorken, bir il müdürünün ilindeki sorununu ve isteğini bağlı olduğu Bakana iletmesi normal süreçte ne kadar zaman alabilir sizce? Ulaşma imkanı var mıdır?

Özetle, ifade etmek istediğimiz devletin seri kararlar alarak bu süreçte hızlı çözümler üretmesinin en temel sebeplerinden birisi, "Zamanın İyi Yönetimi"nden kaynaklanıyor. Mesainin yarısını hayırlı olsun ziyaretleri, yarısı da törenlerde fotoğraf çektirmekle geçen bir yöneticiye ulaşamayan memurun rutin işini dahi yapması mümkün müdür?

Diliyoruz pandemi her ne kadar hayatımızda büyük zorluklar getirse de, büyük devlet mekanizmasının hantal yapısından tamamen kurtularak dijital dönüşüm ekosistemi içerisinde etkin ve verimli çalışmasının daim olmasıdır!

Yavuz Selim KAPLAN