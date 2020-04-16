'Ev içinde koronavirüsten korunmak için ne gibi önlemler alabiliriz?'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Ev içinde koronavirüsten korunmak için ne gibi önlemler alabiliriz?' videosu yayınladı
|16 Nisan 2020 12:13
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İletişim Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu video:
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