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Maaş hacizleri devam edecek mi? Duracak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü maaş hazci uygulamalarının devam etmesi gerektiğine dair resmi görüş yazısı verdi.
 21 Nisan 2020 14:30
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Maaş hacizleri devam edecek mi? Duracak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, "Kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla İcra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin" Adalet Bakanlığından görüş talep etmiştir.

Bakanlık görüşünde; COVID-19 salgını sonrası alınan tedbirler, 22/3/2020 tarih vc 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; 26/3/2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 nci maddesini özetledikten sonra;

- Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği
- Başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı,
- Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği,
- Yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği,
- Bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği,
değerlendirilmektedir denildikten sonra görüş yazısını şu ifadelerle bitirmiştir;

"Uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi,
Birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bilmesi halinde sırası gelen icra dosyalan için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir."

İşte Adalet Bakanlığı İcra Daireleri Başkanlığının konuya ilişkin yazısı.
Memurlar.Net - Özel

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