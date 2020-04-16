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Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi

ESENYURT'ta vatandaşlar koronavirüs uyarılarına rağmen park ve bahçelere akın ederken, parkta oturan bir vatandaşın ise pişkince "virüsten ölmeyi bekliyorum" demesi şok etti
 16 Nisan 2020 12:33
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Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi

Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt'ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar.

Piknik yaptılar

Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar. Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü.

Maske takmadılar

20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

"Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye"

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, "Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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